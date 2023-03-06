Лукич — о победе над УНИКСом: «Снова допускали ошибки, которые не можем себе позволять»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу над УНИКСом (78:68) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ребят с важной победой, — цитирует пресс-служба лиги Лукича. — Правда, не могу сказать, что вы увидели баскетбол высокого уровня. В концовке первой половины позволили УНИКСу совершить рывок в 13 очков. Снова допускали ошибки, которые не можем себе позволять. Во второй половине адаптировались на их смены в защите и успели наказать их открытыми бросками и в игре один на один. Победа важная, но тренерскому составу видны провалы с точки зрения чтения игры и принятия решений. К счастью, исправились в концовке и довели игру до победного».

В следующем матче «Нижний Новгород» сыграет с «Локомотивом-Кубань» 12 марта, УНИКС встретится с МБА в этот же день.