Лукич — о поражении от МБА: «Лучше спросить у игроков, почему получился такой матч»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение от МБА (69:55) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Буду краток. Поздравляю МБА с полностью заслуженной победой, — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Лукича. — Проиграть сейчас, чтобы лучше выглядеть в плей-офф? Это не моя логика! Я не собираюсь говорить фразы: «Не пошла игра. Уставшие». Лучше спросить у игроков, почему получился такой матч».

МБА занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с процентом побед 46,9. «Нижний Новгород» идет строчкой выше с процентом побед 53,1.