Главный тренер «Нижнего Новгорода» Лукич заявил, что недоволен игрой команды в матче против «Пармы»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы» (78:73).

«Говорят, что самое важное — это победа. Однако я очень недоволен сегодняшней игрой моей команды. К сожалению, после нашего преимущества в первой четверти, следующие 13 минут игры мы выглядели неуравновешенно, принимали неправильные решения, теряли мяч на ровном месте. Если посмотрим на распределение сил внутри коллектива, то игру вытащили наши большие игроки: Апич, Чадов, Салаш, Ганькевич. С защитниками творилась катастрофа. Также ключевым моментом от наших больших стали 17 подборов на чужом щите. Я понимаю, что наше положение смотрится неплохо — пятое место уже точно наше, и мы будем бороться за четвертое, но качеством игры я никак не могу быть доволен», - цитирует Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Нижний Новгород» одержал 12-ю победу в чемпионате и занимает пятое место в турнирной таблице, «Парма» с 8 победами идет на восьмой строчке.