Лукич — о поражении от ЦСКА: «Первые три четверти мы выглядели достойно, а в четвертой рассыпались»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич оценил игру команды в матче с ЦСКА (70:89) во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Первые три четверти мы выглядели очень достойно, а в четвертой рассыпались. Соперник обладает широкой ротацией, и с ней мы не справились, не выдержали этот темп. Не могу винить своих ребят. Конечно, есть некоторые детали, которые необходимо корректировать. Так, в заключительном отрезке у нас было 7-8 открытых бросков, и все не попали. Если забили хотя бы половину, выглядело бы достойнее. Думаю? итоговый счет не отражает то, что происходило на паркете. Так или иначе, хороший урок для нас», — приводит слова Лукича сайт лиги.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» сыграет на выезде с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 7 февраля.