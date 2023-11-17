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Единая лига ВТБ

17 ноября, 22:36

Лукич — о серии поражений «Нижнего Новгорода»: «Ощущение полной безнадежности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение от МБА (70:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Соперник давал нам шанс вернуться в игру, но мы сами не захотели. И нет, к сожалению, мы не возвращаемся. Ощущение полной безнадежности. Нам будет трудно вернуться к победам. Я говорил, что в Самаре видел проблески надежды, но сегодня их нет», — приводит слова Лукича пресс-служба клуба.

Также тренер отметил, что единственный выход из этой ситуации — быть профессионалами и работать до конца.

«Нижний Новгород» проиграл семь матчей подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды всего 3 победы в сезоне. Следующий матч нижегородцы проведут на выезде 21 ноября против «Зенита».

БК МБА
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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