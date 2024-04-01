Главный тренер «Пари НН» Лукич установил новый рекорд в Единой лиге ВТБ

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Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич установил рекорд в Единой лиге ВТБ по матчам во главе одной команды.
31 марта в игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нижегородцы проиграли МБА со счетом 70:77. На счету сербского специалиста стало 264 матча на тренерском мостике команды. По этому показателю он обошел Димитриса Итудиса (263 игры в ЦСКА).
52-летний Лукич руководит клубом с 2008 по 2014 год и с 2017 года по настоящее время.
«Пари НН» занимает шестое место в группе Б, одержав 12 побед.