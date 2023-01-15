Пашутин: «То, что отдали преимущество нижегородцам на старте, психологически догоняло нас практически весь матч»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин назвал причины поражения команды от «Нижнего Новгорода» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (73:78).

«Основательно готовились к этому матчу, поскольку в «НН» много снайперов, атакующих с высоким процентом. Сумели сконтролировать их игру, но много сегодня забил Апич, особенно в первой половине — мы плохо менялись против него. Начали игру без агрессии в защите, без давления на мяч. Думаю, именно первая четверть все и решила — 24:11, потом встрепенулись, сравняли счет. Но то, что отдали преимущество нижегородцам на самом старте, психологически догоняло нас практически весь матч. В нападении не было командной игры, больше действовали индивидуально, мало передач, ну, и, конечно, много ошибок. Эти моменты не позволили побороться за победу. Наша задача — проанализировать свои ошибки и готовиться к домашней игре с «Енисеем», — цитирует Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Нижний Новгород» одержал 12-ю победу в чемпионате и занимает пятое место в турнирной таблице, «Парма» с 8 победами идет на восьмой строчке.