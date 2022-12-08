Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

8 декабря, 23:56

Пашутин — о поражении от «Зенита»: «Результативность Эртеля в первой половине просто поломала нашу игру»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин назвал причины поражения команды от «Зенита» (60:91) в матче Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Томас Эртель, набравший 27 очков.

«Нас хватило на первую четверть, а во второй четверти «Зенит» стал играть более жестко. Мы не совершали броски, не попадали даже открытые. Плюс, не возвращались в защиту. Результативность Эртеля в первой половине просто поломала нашу игру.

В первой четверти мы контролировали, больше играли позиционно, 5 на 5, а вот во второй 10-минутке не смогли это сделать. Эмоции захлестнули. Это момент в игре стал ключевым. У нас не такая талантливая команда в нападении, много молодых ребят, но мы должны быть сконцентрированы больше на защите, на давлении на мяч, на коммуникации», — приводит слова Пашутина сайт лиги.

«Парма» в текущем сезоне Единой лиги ВТБ выиграла пять матчей из 15 и занимает девятое место в турнирной таблице. 13 декабря команда дома сыграет против «Минска».

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Зенит
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
0
Читайте также
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Для чего нужна цифровая платформа «Мой экспорт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Паскуаль доволен игрой «Зенита» в матче с «Пармой»