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Единая лига ВТБ

17 декабря, 22:14

Евгений Пашутин: «Парни дали «Астане» ответ и играли, как воины»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин оценил игру команды в матче Единой лиги ВТБ против «Астаны».

«Хочу поздравить всех с победой и поблагодарить болельщиков за поддержку! Невероятная атмосфера, особенно когда началась игра «кость в кость». Было много физической борьбы на каждом сантиметре площадки, много контакта и фолов. К сожалению, имеем одно удаление, и я надесь, что в следующей встрече Малик сможет сыграть.

В предыдущем нашем матче с «Астаной» была такая же жесткая борьба, но мы не смогли найти ответ. Сегодня в «Молоте» парни дали ответ по физике, по ментальности, выиграли подбор и играли, как воины. Сейчас самое главное — восстановиться и готовиться к «Локо», — приводит слова тренера сайт лиги.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/parma-pari-obygryvaet-astanu-i-vozvrashhaetsya-v-borbu-za-mesto-v-shesterke-silnejshih/
БК Астана
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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