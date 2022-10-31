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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:57

Евгений Пашутин: «Ребята проявили характер, боролись и до конца верили друг в друга»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился эмоциями после победы над «Енисеем» (76:74) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Это такая эмоциональная победа. Хочу поздравить всех ребят, всю организацию. Думаю, что порадовали болельщиков сегодня.

Понимали, что на выезде в Красноярске всегда непросто играть: всегда команда с характером, плюс разница во времени. «Енисей» проповедует физически жесткий баскетбол, готовились и понимали, что игра будет вот такая тяжелая.

Ребята проявили характер, боролись и до конца верили друг в друга. Даже когда «Енисей» повел в последние две минуты в концовке, говорили, что главное — отзащищаться, чтобы сравнять счет и побороться за победу. По итогу это и получилось», — цитирует тренера сайт лиги.

Победу «Парме» принес точный бросок Брайона Аллена под сирену.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/brosok-brajona-allena-prinyos-pobedu-parma-pari-v-krasnoyarske/
БК Енисей
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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