Евгений Пашутин: «Ребята проявили характер, боролись и до конца верили друг в друга»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился эмоциями после победы над «Енисеем» (76:74) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Это такая эмоциональная победа. Хочу поздравить всех ребят, всю организацию. Думаю, что порадовали болельщиков сегодня.

Понимали, что на выезде в Красноярске всегда непросто играть: всегда команда с характером, плюс разница во времени. «Енисей» проповедует физически жесткий баскетбол, готовились и понимали, что игра будет вот такая тяжелая.

Ребята проявили характер, боролись и до конца верили друг в друга. Даже когда «Енисей» повел в последние две минуты в концовке, говорили, что главное — отзащищаться, чтобы сравнять счет и побороться за победу. По итогу это и получилось», — цитирует тренера сайт лиги.

Победу «Парме» принес точный бросок Брайона Аллена под сирену.