Пашутин о победе над «Енисеем»: «В важный момент все проявили характер и бились вместе»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Енисеем» (79:78) в матче Единой лиги ВТБ.

«Мы готовились к игре с красноярцами. В первые две четверти не смогли ответить физически на подборах, опаздывали на заслонах. В третьей четверти стали лучше контролировать подбор и агрессивнее играть на мяче, у ребят загорелись глаза. В заключительной четверти, за исключением броска Уорнера, соперник смог набрать только 10 очков за 10 минут. В такой концовке это хороший показатель защиты. Мы стремимся к такой игре в защите на протяжении всего матча. Самое главное, что в важный момент все проявили характер и бились вместе», — приводит слова Пашутина сайт лиги.

«Парма» одержала третью победу подряд и лидирует в турнирной таблице этапа проигравших.