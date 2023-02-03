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Единая лига ВТБ

3 февраля, 23:21

Пашутин — о победе над «Самарой»: «Нет проходных матчей, все будет решать каждое очко»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Самарой» (77:74) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, хочу поздравить свою команду с победой. Ребята играли сегодня сердцем. Мы понимали, что уже два раза проиграли «Самаре» в регулярном чемпионате — а дома «Самара» играет намного лучше… Из-за перерыва мы немного потеряли игровой ритм. Тем не менее, на первую четверть мы вышли сфокусированными, хорошо защищались, двигали мяч — и все у нас получалось.

Во второй четверти мы начали нервничать, пошла ротация, совершили три-четыре невынужденные потери, теряли подбор — и отдали все то преимущество, которое создали до этого. В перерыве мы поговорили — но и «Самара» уже вернулась в игру. И игра пошла ровная, кость в кость, очко в очко.

Но я рад, что все ребята, которые выходили, боролись за каждый мяч. Начался второй этап, и я ребятам сказал: мы все начинаем с чистого листа — и в борьбе за седьмое-восьмое места важен каждый матч, нет проходных матчей, все будет решать каждое очко, каждый забитый мяч», — приводит слова Пашутина сайт клуба.

«Парма» в следующем туре сыграет на домашнем паркете, соперниками пермяков будет «Минск». Встреча состоится 8 февраля.

БК Парма (Пермь)
БК Самара
Евгений Пашутин
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