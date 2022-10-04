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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:49

Главный тренер «Пармы» Пашутин — о победе над «Минском»: «Это важный первый шаг к большой цели»

Мария Гусева

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился эмоциями от крупной победы над «Минском» (77:48) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить свою команду с победой! Новый сезон, новая команда, новые цели. Это была первая игра в полном составе. Мы готовились к матчу и знали, что БК «Минск» очень опасная команда. Задача была навязать плотную борьбу лидерам команды соперника, загрузить весь периметр, затруднить возможность исполнения трехочковых бросков и заставить играть в более индивидуальный басктебол, что нам и удалось сделать в первые две четверти. Думаю, что мы на верном пути, еще есть много над чем работать. Первая победа — это важный первый шаг к большой цели», — приводит слова Пашутина пресс-служба клуба.

53-летний специалист был назначен главным тренером «Пармы» в июне 2022 года.

В следующем матче пермский клуб сыграет против «Зенита» 8 октября. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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«Парма» начала сезон с крупной победой над «Минском»