Главный тренер «Пармы» Пашутин: «Думаю, что от игры к игре мы прибавляем»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (74:83).

«Хотелось бы отметить полный зал и невероятную поддержку! Игра с ЦСКА — это мотивация для всех! Не было необходимости дополнительно настраивать команду, все с нетерпением ждали игры. Подбор, защита один на один и более агрессивная игра в нападении — нам стоит обратить еще большее внимание на эти три аспекта. Думаю, что от игры к игре мы прибавляем, лучше понимаем друг друга. У нас все впереди, сделаем работу над ошибками и будем готовиться к выездному матчу в Самаре», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Пашутина.

Красно-синие одержали восьмую победу подряд на старте сезона и лидируют в чемпионате. «Парма» располагается на седьмом месте, одержав 4 победы и потерпев 4 поражения.