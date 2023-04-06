Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:42

Главный тренер «Пармы» Пашутин подвел итоги сезона Единой лиги ВТБ для команды

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подвел итоги сезона для команды.

В 1/4 финала Единой лиги ВТБ команда проиграла УНИКСу со счетом в серии 0-3.

«У нас был неровный сезон, особенно в самом начале по ряду причин. В середине сезона мы выправили эту ситуацию, стали демонстрировать стабильный баскетбол, ребята объединились и стали лучше понимать друг друга. Считаю, что наш выход в плей-офф с 7-го места – достойный результат. Максимум, мы могли выйти с 6-го места, если бы некоторые упорные матчи сложились по-другому.

Первая тройка турнирной таблицы Единой лиги ВТБ очень сильная, и поэтому в любом случае нас ждала игра на высоком уровне с сильнейшими командами. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку по ходу сезона и за сегодняшнюю поддержку. На арене была по-настоящему домашняя атмосфера. Спасибо, что вы верите и болеете. В будущем «Парма» будет бороться за чемпионство», – приводит слова Пашутина сайт лиги.

БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
Евгений Пашутин
2
Обсудить
Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перасович о победе над «Пармой»: «В данный момент мы были лучше как команда»