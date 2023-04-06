Главный тренер «Пармы» Пашутин подвел итоги сезона Единой лиги ВТБ для команды

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подвел итоги сезона для команды.

В 1/4 финала Единой лиги ВТБ команда проиграла УНИКСу со счетом в серии 0-3.

«У нас был неровный сезон, особенно в самом начале по ряду причин. В середине сезона мы выправили эту ситуацию, стали демонстрировать стабильный баскетбол, ребята объединились и стали лучше понимать друг друга. Считаю, что наш выход в плей-офф с 7-го места – достойный результат. Максимум, мы могли выйти с 6-го места, если бы некоторые упорные матчи сложились по-другому.

Первая тройка турнирной таблицы Единой лиги ВТБ очень сильная, и поэтому в любом случае нас ждала игра на высоком уровне с сильнейшими командами. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку по ходу сезона и за сегодняшнюю поддержку. На арене была по-настоящему домашняя атмосфера. Спасибо, что вы верите и болеете. В будущем «Парма» будет бороться за чемпионство», – приводит слова Пашутина сайт лиги.