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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:19

Пашутин — о матче с «Самарой»: «Сегодня лучше играли в защите, использовали более широкую ротацию»

Мария Гусева
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Самарой» (72:67) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поблагодарить болельщиков за энергию, — цитирует пресс-служба лиги Пашутина. — Сегодня мы намного лучше играли в защите, использовали более широкую ротацию. Был момент, когда мы создали комфортное преимущество, но не смогли его удержать. Тем не менее, мы на правильном пути. Сейчас основная задача — восстановиться и настроиться на такую же энергичную игру с «Енисеем».

В следующем матче «Парма» сыграет с «Енисеем» 12 марта, а «Самара» встретится с «Астаной» на день позже.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Парма (Пермь)
БК Самара
Евгений Пашутин
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