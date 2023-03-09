Пашутин — о матче с «Самарой»: «Сегодня лучше играли в защите, использовали более широкую ротацию»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Самарой» (72:67) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поблагодарить болельщиков за энергию, — цитирует пресс-служба лиги Пашутина. — Сегодня мы намного лучше играли в защите, использовали более широкую ротацию. Был момент, когда мы создали комфортное преимущество, но не смогли его удержать. Тем не менее, мы на правильном пути. Сейчас основная задача — восстановиться и настроиться на такую же энергичную игру с «Енисеем».

В следующем матче «Парма» сыграет с «Енисеем» 12 марта, а «Самара» встретится с «Астаной» на день позже.