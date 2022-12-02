Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:31

Пашутин — о поражении от «Самары»: «Сегодня команда билась. Сделали фокус на защиту»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Самары» (81:83) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу сказать, что сегодня команда билась. Сделали выводы после игры с ЦСКА. Сделали фокус на защиту. Сегодня впервые за многие матчи мы выиграли подбор, также совершили меньше ошибок, был хороший процент дальних бросков. Думаю, что ключевым моментом матча стала третья четверть, где мы проиграли 9 очков. В заключительной десятиминутке вернулись в игру, даже вели одно очко, но, к сожалению, в двух моментах во время защиты не провели ее так, как могли бы», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Пашутина.

«Самара» прервала серию из четырех поражений подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Парма» находится на восьмой строчке.

В следующем матче «Парма» на выезде сыграет с «Зенитом» 8 декабря.

БК Парма (Пермь)
БК Самара
Евгений Пашутин
0
Читайте также
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Дэвис и Смолкин заявили о пропуске чемпионата России. И ответили на вопрос о смене гражданства
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Захарова поиронизировала над сообщением об изгнании «Дождя» из Латвии
Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Как в России спасают животных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Самара» обыграла «Парму» и прервала серию из четырех поражений подряд