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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:56

Пашутин о серии с УНИКСом: «У «Пармы» еще остается шанс, мы верим в него»

Мария Гусева
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение от УНИКСа (59:94) во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«УНИКС вновь играл плотно в защите, — приводит пресс-служба лиги слова Пашутина. — Сегодня, думаю, они действовали корректно, оборонялись в рамках правил — все так, как и должно быть. Уже в первой четверти хозяева навязали нам свой ритм, к которому мы оказались не готовы. В стартовой десятиминутке мы совершили восемь потерь, позволив УНИКСу убегать в быстрые прорывы и забивать легкие мячи. Во второй четверти постарались взять игру под контроль. Показательной получилась так называемая защитная третья десятиминутка, в которой мы сами забили 10 очков и пропустили 12. У нас еще остается шанс, мы верим в него. Постараемся показать тот «плей-оффовский» баскетбол, в который мы играли в третьей четверти, и победить при поддержке наших болельщиков».

УНИКС ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч между командами состоится в Перми 6 апреля. Начало — 17:30 по московскому времени.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
Евгений Пашутин
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