Пашутин о победе над «Локомотивом-Кубань»: «Ребята отдали максимум, стали доверять друг другу»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (73:67) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить ребят, эта очень важная для нас победа! В последних матчах «Локо» обыграл лидеров турнирной таблицы, мы были готовы к тому, что нужно терпеть все 40 минут матча.

Сегодня отдали максимум для победы, ребята стали друг другу доверять и поверили в то, что мы можем обыграть любого соперника. Поддержка сегодня была ошеломительной, спасибо!» — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Парма» одержала 3-ю победу подряд и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата — 7 побед в 15 матчах.