Главный тренер «Руны» Эрдоган высказался о дебюте команды в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган прокомментировал победу над «Автодором» (87:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, я хотел бы поздравить игроков. Мы очень поздно собрались все вместе перед сезоном и до сих пор привыкаем друг другу. Это не быстрый процесс, нам нужно какое-то время. Но я очень рад, что в нашей команде собраны игроки с сильным характером. Также стоит отметить, что мы новички Единой Лиги ВТБ. Здорово, что клуб поддерживает наши попытки выстроить командную игру», — приводит слова Эрдогана сайт лиги.

Для московской «Руны» это был дебютный матч в Единой лиге ВТБ. Команда вошла в состав участниках сезона-2023/24 вместе с «Уралмашем». 6 октября новички лиги сыграют друг против друга.