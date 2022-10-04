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Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:49

Базаревич — о поражении «Самары» в матче с ЦСКА: «Надеюсь, игра пойдет нам на пользу»

Алина Савинова

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич объяснил поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (72:85).

«Мы дали необоснованные надежды, да и сами верили в то, что если и не выграем, то это будет «близкая» игра. И люди, которые сегодня пришли на матч, тоже к этому так отнеслись. Я всегда говорю: на бумаге у нас неплохой состав. Но нужны время и работа.

Изначально было понятно, что против ЦСКА нам будет тяжело. В любом состоянии. ЦСКА неделю планово готовился к игре, а у нас ребята ездили. Мы попытались что-то сделать, но с таким соперником этого недостаточно.

Мы будем стараться, но все должны понимать, что чудес не бывает. Нам все только еще предстоит: выработать «химию», выработать дух, выработать роли игроков... Частично это делается в предсезонке, но есть объективные причины, почему это пока не удалось. Есть и субъективные: некоторые перегорели, слишком хотели сыграть против ЦСКА. Нас еще ждет длинный путь... Надеюсь, игра пойдет нам на пользу", — приводит слова Базаревича пресс-служба официального сайта клуба.

В субботу, 8 октября, «Самара» сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет на арене «Баскет-холл» (Краснодар).

Источник: https://bcsamara.com/news/?id=4821
БК Самара
Сергей Базаревич
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