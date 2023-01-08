Базаревич: «Мы сделаем все, чтобы добиться победы в матче с «Автодором»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«Мы понимаем важность матча. Мне кажется, мы достаточно неплохо тренировались. Надеюсь, сможем перенести это на игру. У нас есть некоторые пробелы в составе, но мы будем бороться. Мы понимаем, что «Автодор» теперь один из наших главных конкурентов, и сделаем все, чтобы добиться победы», — цитирует пресс-служба клуба Базаревича.

Матч «Самара» — «Автодор» пройдет сегодня, 8 января. Начало — 17.00 мск.