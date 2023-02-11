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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:09

Базаревич — о матче против «Минска»: «Мы настраиваемся на непростую игру»

Мария Гусева
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Минска».

«Мы настраиваемся на непростую игру. У нас по-прежнему есть некие пробелы в составе. «Минск», хотя с победами у этой команды, возможно, не очень, играет интересно, они добавили двух новых игроков. Думаю, что просто нам не будет. Мы, как обычно, будем стараться показать все, что можем», — цитирует пресс-служба лиги Базаревича.

Матч «Минск» — «Самара» пройдет сегодня, 11 февраля. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Минск
БК Самара
Сергей Базаревич
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