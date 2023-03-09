0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:28

Базаревич — о матче с «Пармой»: «Надеемся показать хорошую игру в этой атмосфере»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы».

«В Перми всегда непросто, но интересно играть: хозяева имеют очень хорошую поддержку зала, — цитирует пресс-сдужюа лиги Базаревича. — Но эта атмосфера нам знакома — надеюсь, она поможет и нам тоже. Все понимают плотность в турнирной таблице, когда четыре команды борются за два места в плей-офф, и в каждой игре мы не имеем права на ошибку. Мы надеемся показать хорошую игру в этой атмосфере и добиться положительного результата».

Матч «Парма» — «Самара» пройдет сегодня, 9 марта. Начало — 18.00 мск.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Парма (Пермь)
БК Самара
Сергей Базаревич
0
Читайте также
Йоханнес Бе играючи одержал победу на Кубке мира. Ему пора в лыжные гонки?
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Минска» Вергун пожелал «Енисею» удачи в битве за плей-офф