Базаревич — о матче с «Енисеем»: «Тяжелое поражение, тем более, с такой поддержкой зала»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал поражение от «Енисея» (69:74) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Тяжелое поражение, тем более, с такой поддержкой зала, — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Базаревича. — Обидно проигрывать. Как ни банально звучит, нужно было выигрывать. Для болельщиков, для самих себя, для нашего турнирного положения. Мы предупреждали игроков, что подбор будет ключевым фактором, и 10 очков второго шанса в третьей четверти — это непозволительно. Цифры вроде бы нормальные — но нам не хватило атак из-за того, что мы медленно реализовывали какие-то моменты один на один и не всегда делали то, что надо. И нам не хватило, похоже, жесткости. Мы ожили в концовке, когда уже вроде как игра уходила, появился какой-то шанс — но этого было недостаточно. И не хватило каких-то индивидуальных действий: там не забили открытый бросок, здесь не забили, тут мяч не туда упал — все по чуть-чуть к основной проблеме».

В следующем матче «Самара» сыграет с «Минском» 3 марта. «Енисей» в этот же день встретится с «Автодором».