Главный тренер «Самары» Базаревич: «Цифры неплохие — но матч с «Минском» получился тяжелый»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Минска» (78:71).

«Цифры неплохие — но матч получился тяжелый. Мы практически всю игру лидировали, а соперник догонял. Мне кажется, злую шутку сыграло подсознательное желание решить все в первой четверти. Мы большего ждем от ребят со скамейки. Хотя сегодня Зверев отлично вышел и, наверное, заслужил большего доверия — но ротации так складываются, что не всегда удается найти некоторым игрокам время. Но они хорошо работают, и я надеюсь, что они будут помогать больше», — цитирует Базаревича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Самара» одержала девятую победу и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Минск» с одной победой идет на последней строчке.