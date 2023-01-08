Базаревич — об игре «Самары»: «Конечно, еще пока далеко не идеал, но в плане защиты было дисциплинированно»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Автодора» (87:82).

«У нас была пауза — и мы перезагрузились, нам удалось потренироваться, чего не удавалось практически полтора месяца. И это дало результат. Мы хорошо защищались, несмотря на то, что пропустили 82 очка: «Автодор» попал тяжелые броски, за счет трехочковых оставался в игре, хотя казалось, что разница будет и побольше. Поздравляю наших игроков с победой. То, что намечалось — мы выполнили. Конечно, еще пока далеко не идеал, но в плане защиты было дисциплинированно — благодаря этому мы и набрали 87 очков: много очков в переходах, что всегда вдохновляет. Я доволен практически всеми игроками, кто выходил, хотя кто-то, возможно, мало сыграл», — цитирует Базаревича пресс-служба клуба.

«Самара» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Автодор» — девятый.