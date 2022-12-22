Главный тренер «Самары» Базаревич: «Попали в страшную яму, из которой никак не можем выйти»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (60:83).

«В первую очередь, я бы поздравил соперника. Они не выглядели лучше нас в первой половине, но нас подводила реализация. Во второй половине случилась болезнь, которая происходит от игры к игре: соперник забил тяжелые броски на исходе владения — мы не можем выдержать этот удар. Мы слишком сильно входим в расстройство из-за того, что что-то не получается.

И я бы поблагодарил болельщиков: в прошлый раз я выступил не очень корректно. Сегодня, даже когда мы много проигрывали в концовке, они продолжали нас поддерживать. Сейчас вы выходили из раздевалки — девушка с детьми говорит нам: «Спасибо». За что спасибо-то? «Да мы все равно всегда с удовольствием ходим». Сказать, что мы не старались — нет. Мы попали в страшную яму, из которой никак не можем выйти", — цитирует Базаревича пресс-служба клуба.

«Самара» занимает 9-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» идет на 5-й строчке.