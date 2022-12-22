Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:50

Главный тренер «Самары» Базаревич: «Попали в страшную яму, из которой никак не можем выйти»

Алина Савинова
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (60:83).

«В первую очередь, я бы поздравил соперника. Они не выглядели лучше нас в первой половине, но нас подводила реализация. Во второй половине случилась болезнь, которая происходит от игры к игре: соперник забил тяжелые броски на исходе владения — мы не можем выдержать этот удар. Мы слишком сильно входим в расстройство из-за того, что что-то не получается.

И я бы поблагодарил болельщиков: в прошлый раз я выступил не очень корректно. Сегодня, даже когда мы много проигрывали в концовке, они продолжали нас поддерживать. Сейчас вы выходили из раздевалки — девушка с детьми говорит нам: «Спасибо». За что спасибо-то? «Да мы все равно всегда с удовольствием ходим». Сказать, что мы не старались — нет. Мы попали в страшную яму, из которой никак не можем выйти", — цитирует Базаревича пресс-служба клуба.

«Самара» занимает 9-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» идет на 5-й строчке.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://bcsamara.com/news/all/?id=5014
БК Нижний Новгород
БК Самара
Сергей Базаревич
1
0
Читайте также
Щербакова — в красном, Спиридонова — в блестящем. Спортсменки удивили нарядами
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Перасович: «Мы провели серьезный матч, но, к сожалению, его омрачили травмы наших игроков»