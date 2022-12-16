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Единая лига ВТБ

16 декабря, 20:18

Базаревич: «Первая половина матча была ужасная, как будто мы забыли проснуться»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея».

«Хочу поздравить соперника с победой. В последних матчах «Енисей» показывал хорошую игру, но в каких-то моментах им не хватало для победы, в отличие от сегодняшней игры. Для нас двойной выезд оказался тяжелым.

Первая половина матча была ужасная, как будто мы забыли проснуться. Плюс ранние фолы Томаса, который проводит всего вторую игру после травмы. Видно, что он не успел восстановить свои игровые кондиции. Игроки проявили характер во второй половине, мы были близки к победе, но, к сожалению, нам не хватило больших игроков на площадке», — цитирует тренера сайт самарцев.

Источник: https://bcsamara.com/news/?id=5000
БК Енисей
БК Самара
Сергей Базаревич
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