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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:54

Главный тренер «Самары» Базаревич: «Считаю, мы играем лучше, прибавляем, игра стала более управляемой»

Алина Савинова
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич считает, что команда улучшила свою игру.

«Считаю, мы играем лучше, мы прибавляем, игра стала более управляемой. Мы играли с правильной энергией. Но из-за каких-то глуповатых потерь мы упустили возможность вести после первой половины с достаточно большим преимуществом. А во второй половине сказались размер УНИКСа и опыт соперника. Неожиданна ли для меня игра в первой половине? Нет, неожиданного для меня ничего не было, я вижу, как команда тренируется, и у нас было время потренироваться — мы хотели победить», - цитирует Базаревича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Сегодня, 16 января, «Самара» уступила УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (74:86). Команда Базаревича занимает 7-е место в турнирной таблице, УНИКС идет вторым.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-sumel-ostanovit-liderov-samary-v-volzhskom-derbi/
БК Самара
БК УНИКС
Сергей Базаревич
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