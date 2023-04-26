Перасович — о победе над «Зенитом»: «В начале третьей четверти удалось сделать разницу, которая оказалась решающей»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (78:63) в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Каждый матч в этой серии плей-офф чрезвычайно важен, поэтому я очень рад сегодняшней победе, — цитирует пресс-служба лиги Перасовича. — Она далась нам очень тяжело, особенно после нервного начала. Обе команды показали совсем другую игру по сравнению с последней встречей в Санкт-Петербурге, когда за первую четверть набрали столько же очков, сколько сегодня за половину. Очевидно, что мы лучше себя чувствуем в такого рода баскетболе, но игра на игру не приходится. Так что посмотрим, что произойдет в следующем матче. В начале третьей четверти нам удалось сделать разницу, которая оказалась решающей».

УНИКС вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч между командами пройдет 29 апреля в Санкт-Петербурге.