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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:27

Перасович: «Каждый матч против ЦСКА всегда интересен и непредсказуем»

Мария Гусева
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Каждый матч против ЦСКА всегда интересен и непредсказуем, — приводит слова тренера пресс-служба Единой лиги ВТБ. — Это команда, обладающая лучшим в лиге нападением. У них в составе много талантливых баскетболистов. Нам нужно показать очень солидную игру и отличную защиту. Мы должны сделать выводы и атаковать с более высоким процентом, чем в предыдущей встрече».

Матч ЦСКА — УНИКС пройдет сегодня, 2 марта. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

БК УНИКС
БК ЦСКА
Велимир Перасович
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