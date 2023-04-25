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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:38

Перасович — о матче с «Зенитом»: «Приложим все усилия, чтобы показать другой баскетбол»

Мария Гусева
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Счет в полуфинальной серии сравнялся, но у нас остается преимущество домашней площадки, — цитирует пресс-служба клуба Перасовича. — Мы приложим все усилия, чтобы при поддержке родных трибун показать другой баскетбол по сравнению с матчами в Санкт-Петербурге. Следует отдать должное соперникам, они выступили отлично, особенно в четвертой встрече. Нам нужно извлечь пользу из этого поражения, сделать правильные выводы и сыграть лучше».

Счет в серии до четырех побед 2-2. Пятый матч между командами пройдет 26 апреля в Казани.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-zenit-vs-uniks-igra-5
БК Зенит
БК УНИКС
Велимир Перасович
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