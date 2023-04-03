Перасович о победе над «Пармой»: «Мы сохраняли концентрацию и полностью контролировали ход встречи»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Пармой» (94:59) во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«Сегодня мы начали игру гораздо увереннее, чем в первом матче, — цитирует пресс-служба лиги Перасовича. — Мы сохраняли концентрацию, полностью контролировали ход встречи и к большому перерыву создали себе 19-очковое преимущество. Это позволяло нам чувствовать себя более уверенно и раскрепощенно. Уверен, в Перми при поддержке местных болельщиков «Парма» продемонстрирует другую энергию».

УНИКС ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч между командами состоится в Перми 6 апреля. Начало — 17:30 по московскому времени.