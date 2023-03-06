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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:34

Перасович: «В концовке матча «Нижний Новгород» сыграл качественнее УНИКСа»

Мария Гусева
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (68:78) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю нижегородцев, — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера. — В последнее время они показывают хороший баскетбол — обыграли сначала «Зенит», потом нас. Обе команды продемонстрировали достаточно открытый баскетбол, за исключением последних двух минут. В концовке «Нижний Новгород» сыграл качественнее нас — они попали свои штрафные. Мы же в свою очередь не использовали свои ситуации с тактическими фолами, все они оказывались пробивными. Пытались исправиться с помощью открытых бросков, но промахивались, и игра переходила на другую половину».

В следующем матче «Нижний Новгород» сыграет с «Локомотивом-Кубань» 12 марта, УНИКС встретится с МБА в этот же день.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
Велимир Перасович
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