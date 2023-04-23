Перасович: «Мы провели ужасную игру, не могли справиться с атакой «Зенита»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» (77:104) в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит», он провел отличный матч и заслужил победу, — цитирует пресс-служба лиги Перасовича. — Больше нечего сказать, мы провели ужасную игру, особенно в защите, не могли справиться с атакой «Зенита». Они проходили нас легко, попадали трехочковые. По сравнению с первыми двумя матчами поменялось вообще все, «Зенит» победил нас сегодня потому, что мы играли плохо в обороне».

Счет в серии до четырех побед 2-2. Пятый матч между командами пройдет 26 апреля в Казани.