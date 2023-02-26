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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:34

Перасович: «Зенит» был лучше УНИКСа от начала и до конца матча»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру команды в матче против «Зенита» (69:80) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Они были лучше от начала и до конца матча. На протяжении всех 40 минут у нас не было ни шанса остаться в игре. В первой половине мы много ошибались и не защищались так, как планировали. После большого перерыва улучшили оборону, однако к тому моменту уже было упущено слишком многое.

Иногда бывает так, что даже при большом желании не все получается. Сегодня соперник показал отличный процент реализации трехочковых. Они постоянно находили своих снайперов в выгодных позициях. Мы же, напротив, промазали множество открытых бросков, что обычно нам не свойственно. Но что случилось, то случилось. Я предпочитаю не искать оправданий. Мы извлечем урок и приложим все силы, чтобы в следующий раз сыграть лучше», — приводит слова Перасовича сайт лиги.

УНИКС 2 марта сыграет на выезде с ЦСКА.

БК Зенит
БК УНИКС
Велимир Перасович
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