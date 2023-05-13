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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:04

Тренер УНИКСа Перасович: «Баскетбол — это не шахматы, здесь недостаточно все просчитать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (90:88 ОТ) в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравления моей команде — мы выиграли невероятно трудный матч. В большом перерыве мы отдавали себе отчет в том, что «Локо» — это команда камбэков. Много раз в этом сезоне они возвращались в игру после неудачного начала. У них есть кому вести мяч и бежать в быстрые отрывы.

Баскетбол — это не шахматы, здесь недостаточно все просчитать. У каждой команды бывают взлеты и спады. Мы отлично провели первую половину, соперник — вторую. Как итог — к концовке мы подошли при равном счете. Барфорд и Акун-Перселл сегодня реализовали нам несколько невероятных мячей. Я очень рад, что нас это не сломило.

На концовку я выпустил всех наших больших, потому что нам надо было как-то остановить «Локомотив-Кубань» на подборах. В итоге в овертайме ни одной из команд не удавалось набирать очки легко — и мы в этой игре преуспели больше», — приводит слова Перасовича сайт лиги.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу УНИКСа. Пятый матч пройдет 16 мая в Казани, начало — 19.30 мск.

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Велимир Перасович
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