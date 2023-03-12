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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:20

Перасович: «Рад победе над МБА, но нам нужно улучшить свои атакующие действия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над МБА (73:58) в матче Единой лиги ВТБ.

«Нам было крайне важно вернуться на победный путь после трех поражений. К сожалению, сегодня мы сыграли в нападении не так хорошо, как хотелось. С другой стороны, мы показали солидную защиту, которая и принесла результат. Конечно, как тренер, я рад этому. Но нам также нужно улучшить свои атакующие действия, ведь впереди решающая часть сезона», — приводит слова Перасович сайт Единой лиги ВТБ.

УНИКС прервал серию из трех поражений подряд и занимает второе место в таблице этапа победителей Единой лиги ВТБ. 19 марта команда в гостях сыграет против «Локомотива-Кубань».

БК МБА
БК УНИКС
Велимир Перасович
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