Перасович: «Хотели победить, но на последних минутах «Локомотив-Кубань» был точнее и удачливее»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (70:78) в матче Единой лиги ВТБ.

«Думаю, зрителям такие игры должны нравиться: открытые, с большим количеством плотной борьбы. Мы сегодня хотели победить, но на последних минутах соперник был точнее и удачливее. Нам в ключевые моменты не хватило немного при завершении атак — именно это стало фактором, предопределившим итоговый результат. В 4-й четверти в какой-то момент мы повели, но потом несколько раз подряд не реализовали хорошие броски, после чего соперник сразу забивал нам в ответ. Мои поздравления «Локомотиву-Кубань» с победой», — приводит слова Перасовича сайт лиги.

«Локомотив-Кубань» 26 марта на выезде сыграет с ЦСКА, а УНИКС в этот же день встретится с «Зенитом».