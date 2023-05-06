Перасович о поражении «Локомотиву-Кубань»: «Важно понять, где мы ошиблись»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (76:88) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Сегодня они показали хорошую игру и лишили нас преимущества домашней площадки. Важно понять, где мы ошиблись, сделать выводы и исправить ситуацию. Считаю, игру решили энергия и подборы. Мы не сумели остановить соперника на нашем щите и позволили им набрать много очков второго шанса. В заключительной четверти «Локомотив-Кубань» сумел оторваться в счете и обеспечить себе победу. Нам нужно найти способ справиться с такой энергией и жесткостью противника», — приводит слова тренера официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 8 мая в Казани.