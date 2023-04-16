Главный тренер УНИКСа Перасович: «Второй матч будет гораздо сложнее, я знаю Паскуаля»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Зенитом» (94:67) в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю своих игроков, они сыграли сегодня отличный матч. Первая победа в серии важна, но для успеха в серии нужно четыре. И второй матч будет гораздо сложнее, потому что мотивация у наших соперников будет гораздо сильнее. Хавьер Паскуаль обязательно изменит игру «Зенита». Я много играл с Паскуалем, он один из лучших тренеров Европы. Это только начало борьбы, в прошлом году мы начали с победы в Санкт-Петербурге, но уступили в серии. «Зенит» уступал и в серии против ЦСКА, но смог переломить ход серии и стать чемпионом. Сегодня у нас был большой акцент на нападении, игра строилась от него. У нас забивали все игроки, не самое привычное для нас течение матча, ранее у нас нападение не было таким хорошим.

Удивительно, конечно, видеть такую игру против «Зенита», который хорошо обороняется, но посмотрим, что будет в следующих играх. Это плей-офф, сегодня мы победили достаточно легко, но не так давно и мы крупно проигрывали. С «Зенитом» мы играли много, знаем друг друга хорошо, кто на что готов. Так что ждем упорного противостояния», — сказал Перасович.

УНИКС повел в серии до четырех 1-0. Второй матч состоится 18 апреля в Казани.