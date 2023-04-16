Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:38

Главный тренер УНИКСа Перасович: «Второй матч будет гораздо сложнее, я знаю Паскуаля»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Зенитом» (94:67) в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю своих игроков, они сыграли сегодня отличный матч. Первая победа в серии важна, но для успеха в серии нужно четыре. И второй матч будет гораздо сложнее, потому что мотивация у наших соперников будет гораздо сильнее. Хавьер Паскуаль обязательно изменит игру «Зенита». Я много играл с Паскуалем, он один из лучших тренеров Европы. Это только начало борьбы, в прошлом году мы начали с победы в Санкт-Петербурге, но уступили в серии. «Зенит» уступал и в серии против ЦСКА, но смог переломить ход серии и стать чемпионом. Сегодня у нас был большой акцент на нападении, игра строилась от него. У нас забивали все игроки, не самое привычное для нас течение матча, ранее у нас нападение не было таким хорошим.

Удивительно, конечно, видеть такую игру против «Зенита», который хорошо обороняется, но посмотрим, что будет в следующих играх. Это плей-офф, сегодня мы победили достаточно легко, но не так давно и мы крупно проигрывали. С «Зенитом» мы играли много, знаем друг друга хорошо, кто на что готов. Так что ждем упорного противостояния», — сказал Перасович.

УНИКС повел в серии до четырех 1-0. Второй матч состоится 18 апреля в Казани.

БК Зенит
БК УНИКС
Велимир Перасович
0
Читайте также
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паскуаль не смог объяснить разгромное поражение от УНИКСа: «За мою карьеру такое случалось всего три раза»