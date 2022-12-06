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Единая лига ВТБ

6 декабря, 23:16

Перасович: «Считаю, турнирное положение «Енисея» в настоящий момент не отражает объективной картины»

Алина Савинова
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Главный тренер «УНИКСа» Велимир Перасович высказал мнение о предстоящем сопернике команды в матче регулярного чемпионата ВТБ «Енисее».

«После тяжелого, в первую очередь в эмоциональном плане, матча с ЦСКА нас ждет непростая дорога в Красноярск и встреча с «Енисеем». Эта команда проиграла много матчей с разницей всего в несколько очков. Они показывали хороший баскетбол, однако в решающие моменты удача отворачивалась от них. Считаю, турнирное положение «Енисея» в настоящий момент не отражает объективной картины. Нам необходимо найти силы и увезти важную победу из Красноярска», — приводит пресс-служба официального сайта Единой лиги ВТБ слова Перасовича.

«УНИКС» встретится с «Енисеем» в среду, 7 декабря. Начало матча — в 15.30 по московскому времени.

На данный момент казанский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Единой лиге ВТБ. Команда из Красноярского края идет на 10-й строчке.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-letit-v-krasnoyarsk-mba-zhdet-gostej-iz-kazahstana-prevyu-7-dekabrya/
БК Енисей
БК УНИКС
Велимир Перасович
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