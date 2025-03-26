Паскуаль: «Зенит» показал более-менее качественный баскетбол, но меня не устроили наши дальние броски»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея».

Встреча прошла на «Арене Север» в Красноярске и завершилась со счетом 81:60 в пользу питерцев. «Зенит» одержал 15-ю победу подряд и повторил клубный рекорд по этому показателю.

«На мой взгляд, сегодня в атаке мы показали более-менее качественный баскетбол, за всю игру у нас было всего 4 потери. Единственное, что меня не устроило — это наши дальние броски, было много хороших ситуаций из которых мы не забили. И второе, в третьей четверти были минуты, когда мы плохо двигали мяч. В целом же мы показали крепкую игру в обороне, большую часть времени придерживались тактического плана, хотя были небольшие проблемы с подбором под нашим кольцом», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Лиги ВТБ. «Енисей» находится на 10-й строчке.