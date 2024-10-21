Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:08

Паскуаль — об игре с «Уралмашем»: «Зенит» был лучше в концовке»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды над «Уралмашем» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ (78:72).

«Это одна из игр нового сезона, которую мы начали более-менее так, как ожидали, — отметил Паскуаль на пресс-конференции. — С некоторыми трудностями в защите, но так или иначе мы контролировали игру до 13-14 минуты. После этого, когда у нас было преимущество в восемь очков и Алекс Пойтресс оказался под кольцом, мы пожаловались на фол в том месте и начали терять концентрацию в игре. С этого момента матч стал совершенно другим. Вся оставшаяся четверть была за «Уралмашем». Третья четверть была более-менее равной до последнего действия. Начало заключительного отрезка осталось за уральцами, которые действовали хорошо и четко. Но в последней части игры мы смогли сыграть лучше в защите и нападении и вышли на последние минуты с этим преимуществом, которое в итоге и стало ключевым в игре».

«Зенит» одержал шесть победу на старте сезона. У лидирующего «Локомотива-Кубань» восемь побед в восьми матчах.

БК Зенит
БК Уралмаш
Хавьер Паскуаль

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Пять претензий к главному тренеру «Спартака» Станковичу: притащил Абену, «пустая» харизма, регресс игроков
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США
Сегодня
Вчера
Неделя