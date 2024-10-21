Паскуаль — об игре с «Уралмашем»: «Зенит» был лучше в концовке»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды над «Уралмашем» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ (78:72).

«Это одна из игр нового сезона, которую мы начали более-менее так, как ожидали, — отметил Паскуаль на пресс-конференции. — С некоторыми трудностями в защите, но так или иначе мы контролировали игру до 13-14 минуты. После этого, когда у нас было преимущество в восемь очков и Алекс Пойтресс оказался под кольцом, мы пожаловались на фол в том месте и начали терять концентрацию в игре. С этого момента матч стал совершенно другим. Вся оставшаяся четверть была за «Уралмашем». Третья четверть была более-менее равной до последнего действия. Начало заключительного отрезка осталось за уральцами, которые действовали хорошо и четко. Но в последней части игры мы смогли сыграть лучше в защите и нападении и вышли на последние минуты с этим преимуществом, которое в итоге и стало ключевым в игре».

«Зенит» одержал шесть победу на старте сезона. У лидирующего «Локомотива-Кубань» восемь побед в восьми матчах.