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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:25

Паскуаль не смог объяснить разгромное поражение от УНИКСа: «За мою карьеру такое случалось всего три раза»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от УНИКСа (67:94) в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю УНИКС с победой в первой игре. Сегодня они были сильно лучше нас. Намного лучше нас. У меня сложилось ощущение, что мы не приезжали в Казань, а остались в Санкт-Петербурге.

Весь матч мы не соблюдали план на игру. Не было ни порядка, ни мотивации. Единственное положительное что было в этой игре, так это то, что серия только началась. И еще есть время все вернуть. У меня нет ответа, почему так случилось. Знаете, за всю мою карьеру подобные случаи бывали всего два или три раза, когда я не понимал, что происходит с моей командой. Ничего не предвещало, команда хорошо тренировалась, усердно готовилась. Я не знаю, что случилось с ними. УНИКС завершил регулярный сезон на одну позицию выше нас, у них было на одну победу больше. Но мы играли четыре раза и в активе обеих команд было по две победы. Сегодня они показали очень хорошую игру, но наша команда себя не показала. Надеюсь, в следующем матче у нас получится исправиться. Своим игрокам в раздевалке я это и сказал, просто намного жестче», — сказал Паскуаль.

УНИКС повел в серии до четырех 1-0. Второй матч состоится 18 апреля в Казани.

БК Зенит
БК УНИКС
Хавьер Паскуаль
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