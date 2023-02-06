0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:45

Хавьер Паскуаль: «Нашли способ сражаться на протяжении всех 40 минут»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль оценил игру команды в матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА (90:86).

«Мы рады победить. Но главное, что мы нашли способ сражаться на протяжении всех 40 минут. Это была интересная игра для зрителей, одна из лучших в этом сезоне Единой лиги. Надо сказать, что все команды стараются улучшить свои действия.

Также хочу поздравить ЦСКА с тем, чего они добились в этом сезоне до сегодняшнего дня. Мы же продолжим работать над улучшением своей игры», — приводит слова тренера сайт лиги.

Лидер чемпионата ЦСКА потерпел первое поражение в 25 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. До этого армейцы показали лучший старт в истории лиги и обновили рекорд по количеству побед подряд.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/chempion-zavershaet-istoricheskuyu-seriyu-tsska/
БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
0
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Райкович: «Наша историческая серия закончилась»