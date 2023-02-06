Хавьер Паскуаль: «Нашли способ сражаться на протяжении всех 40 минут»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль оценил игру команды в матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА (90:86).

«Мы рады победить. Но главное, что мы нашли способ сражаться на протяжении всех 40 минут. Это была интересная игра для зрителей, одна из лучших в этом сезоне Единой лиги. Надо сказать, что все команды стараются улучшить свои действия.

Также хочу поздравить ЦСКА с тем, чего они добились в этом сезоне до сегодняшнего дня. Мы же продолжим работать над улучшением своей игры», — приводит слова тренера сайт лиги.

Лидер чемпионата ЦСКА потерпел первое поражение в 25 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. До этого армейцы показали лучший старт в истории лиги и обновили рекорд по количеству побед подряд.