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Единая лига ВТБ

9 октября, 21:57

Паскуаль о победе «Зенита» над «Пари НН»: «Мы показали более-менее хорошую игру только в третьей четверти»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Пари НН» (81:78) в матче Единой лиги ВТБ.

— Это был один из тех матчей, после которого можно сказать, что более-менее хорошую игру мы показали только в третьей четверти. У нас были определенные проблемы в первой четверти, и в целом в первой половине, но в какой-то момент мы повели со счетом +15.

Того, что произошло в последней четверти, не должно такого случаться, потому что мы прекратили играть в защите, а что касается нападения, то мы не делились мячом и были слишком эгоистичны в нападении. Мы перестали быть эффективными в нападении, потому что мы перестали попадать. Мяч не летел в корзину.

Мы должны извлечь из этого урок на будущее. В будущем мы должны понять, что игра не останавливается, каким бы счет не был. Игра идет до последнего броска.

После этого матча «Зенит» с 5 победами в 6 матчах занимает второе место в турнирной таблице, «Пари НН» с 4 победами — на четвертой строчке.

Баскетбол
БК Зенит
БК Нижний Новгород
Хавьер Паскуаль

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