Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 23:00

Паскуаль — о победе над «Минском»: «Были некоторые ошибки, но в целом должны быть удовлетворены»

Паскуаль поделился мнением о разгромной победе «Зенита» над «Минском»
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о победе над «Минском» (91:53) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В этом матче постарались играть так хорошо, как можем — на больших скоростях, внимательно в защите и нападении. Да, у нас были некоторые ошибки, но в целом должны быть удовлетворены тем, как выглядели сегодня. Теперь нужно восстановиться и подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт лиги.

«Зенит» продлил победную серию до пяти матчей подряд и занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Минск» занимает последнее, 12-е, место.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zenit-obygryvaet-minsk-i-prodolzhaet-gonku-za-liderami/
БК Зенит
БК Минск
Хавьер Паскуаль
0
Читайте также
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
Владимир Минеев: «После боя с Родригесом пойду на фронт. Я так воспитан»
Частичная мобилизация в России завершилась. Главное
Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Зенит» с разгромным счетом обыграл «Минск» и одержал пятую победу подряд