Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о победе над «Минском» (91:53) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В этом матче постарались играть так хорошо, как можем — на больших скоростях, внимательно в защите и нападении. Да, у нас были некоторые ошибки, но в целом должны быть удовлетворены тем, как выглядели сегодня. Теперь нужно восстановиться и подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт лиги.

«Зенит» продлил победную серию до пяти матчей подряд и занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Минск» занимает последнее, 12-е, место.