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Единая лига ВТБ

20 января, 23:38

Главный тренер «Зенита» Паскуаль: «Пока мы не заслуживаем быть наравне с ЦСКА»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда уступила ЦСКА (80:100).

«Поздравляю ЦСКА с победой. Очевидно, что они во второй половине сыграли гораздо лучше. Мы попросту не смогли выдерживать заданный ритм, особенно в третьей четверти. Не сказать, что мы плохо играли в нападении, мы набрали 25 очков на отрезке, но соперники набрали 33. Считаю, что этот матч не должен был завершиться с разницей в 20 очков. Но когда мы стали явно уступать, команда потеряла дух борьбы. Думаю, справедливее была бы разница очков в 10. Но такова реальность. Сейчас ничего не проиграно. Пока мы не заслуживаем быть наравне с ЦСКА. У нас есть еще достаточно времени, чтобы улучшить игру», — приводит пресс-служба лиги слова тренера.

ЦСКА без поражений завершил первую часть сезона, выиграв все 22 матча.
«Зенит» остался на третьем месте, выиграв 16 матчей и потерпев 6 поражений.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/match-nedeli-perfomans-uejra-rekord-shveda-pobeda-tsska/
БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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